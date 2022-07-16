ЛНР и Харьковская область подписали соглашение о сотрудничестве Глава Харьковской области Ганчев и глава ЛНР Пасечник подписали договор о сотрудничестве регионов

Фото: gorod-lugansk.com

Леонид Пасечник

Глава временной гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев вместе с главой ЛНР Леонидом Пасечником подписали договор о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи двух регионов. В своем Telegram-канале Пасечник отметил, что власти Луганской Республики уже оказывают поддержку харьковчанам в сфере электроэнергии. По его словам, в данный момент решается вопрос газового снабжения и поставок товаров первой необходимости.

Наша республика (ЛНР. — NEWS.ru) уже оказывает помощь освобожденным территориям соседней с нами Харьковской области. Сегодня этот процесс обрел более четкие очертания — было подписано официальное соглашение о сотрудничестве между ЛНР и Харьковской областью, — заявил Пасечник.

В РИА Новости уточнили, что в соглашении прописаны 20 пунктов, по которым будет осуществляться обоюдная интеграция ЛНР и Харьковской области. В их числе торговля, гуманитарная помощь, а также защита от внешней агрессии.

6 июля правительство РФ одобрило проект соглашения о взаимном признании образования между Россией и ЛНР. По словам представителей кабмина, это решение позволит снизить административные барьеры в сфере признания образования, квалификаций и ученых степеней.