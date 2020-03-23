https://static.news.ru/photo/c081d1f2-6caf-11ea-8285-fa163e074e61_660.jpg Борис Джонсон и Эммануэль Макрон Фото: Han Yan/Xinhua/GlobalLookPress

Президент Франции Эммануэль Макрон направил ультиматум премьер-министру Великобритании Борису Джонсону по поводу мер борьбы с распространением коронавируса нового типа.

По данным издания Liberation, французский лидер был обеспокоен тем, что британское правительство игнорирует меры по борьбе с распространением COVID-19.

Мы были вынуждены пригрозить ему для того, чтобы заставить его пошевелиться, — приводит слова Эммануэля Макрона издание.

Отмечается, что после этого британские власти распорядились о закрытие культурных учреждений, а также пабов и ресторанов.

Ранее NEWS.ru писал о том, что президент Франции Эммануэль Макрон предупредил о грядущих проблемах в экономике из-за коронавируса. Французский лидер отметил, что пандемия коронавируса спровоцирует большие финансовые и экономические проблемы в стране.