Латвия выразила ноту протеста Белоруссии по факту задержания двух граждан

https://static.news.ru/photo/fbff13f2-e0b3-11ea-97e9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресс-служба МИД Латвии сообщила о вручении ноты протеста Белоруссии. Причиной стало задержание сотрудниками правоохранительных органов двух латвийских граждан.

Согласно имеющейся в распоряжении МИД информации, с 10 по 13 августа правоохранительные органы Белоруссии необоснованно задержали двух граждан Латвии, они подверглись физическому и психологическому насилию. МИД требует от властей Белоруссии провести полное расследование инцидента, привлечь виновных к ответственности и сообщить о результатах расследования, — цитирует сообщение ТАСС.

Руководитель Дирекции двусторонних отношений МИД Латвии Илгварс Клява также отметил несправедливость выборов в Белоруссии. По его словам, необходимо провести новое голосование с участием международных наблюдателей. Также он осудил любое применение силы в отношении протестующих.

Соответствующие должностные лица, которые допустили насилие и нарушения прав человека, должны быть привлечены к ответственности и наказаны, — подытожил Клява.

Волнения в Белоруссии начались вечером 9 августа после того, как были обнародованы предварительные результаты выборов президента, свидетельствовавшие о победе действующего главы государства Александра Лукашенко. Тысячи людей вышли на улицы, посчитав итоги голосования сфальсифицированными.

Как ранее информировал NEWS.ru, один из высокопоставленных чиновников в администрации американского лидера Дональда Трампа предупредил Москву, чтобы она не вмешивалась в белорусский конфликт.