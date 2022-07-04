«Кусок скалы»: эксперт о целесообразности удержания острова Змеиный Военный эксперт назвал Змеиный «куском скалы» и усомнился в важности его удержания

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Остров Змеиный

Военный эксперт Дмитрий Литовкин усомнился в важности удержания острова Змеиный под контролем ВС России. По мнению специалиста, которое он высказал в разговоре с News.ru, эта территория перестала представлять интерес для российской армии уже во время первого этапа СВО, когда ее заняли войска РФ. Литовкин считает, что Змеиный находится под полным огневым контролем военных России.

Еще надо понимать, что для Украины, остров Змеиный на данный момент, единственная точка «перемоги» и они будут и дальше раскручивать эту историю, особенно на фоне полной сдачи Луганской области, — заявил Литовкин.

Ранее начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила, что на острове Змеиный был установлен флаг Украины после того, как оттуда были выведены российские войска. Еще 30 июня в российском Министерстве обороны рассказали, что ВС РФ решили оставить остров Змеиный и сделали это в качестве «жеста доброй воли».

До этого в Минобороны РФ сообщили, что Россия вывела свой гарнизон с острова Змеиный в Черном море. По словам представителей министерства, данный «шаг доброй воли» призван продемонстрировать, что РФ не мешает усилиям ООН по организации коридора для транспортировки сельхозпродукции с Украины.