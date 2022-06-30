«Кубань — Украине»: в Раде заявили об обсуждении на саммите НАТО раздела РФ Украинский депутат Гончаренко: на саммите НАТО обсуждали захват Смоленска, Кубани и Москвы

Фото: Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Алексей Гончаренко

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что на саммите НАТО в Мадриде обсуждался раздел России и аннексия ряда ее регионов. Такие разговоры вели представители Украины с президентом Литвы Гитанасом Науседой, отметил он в Telegram, сообщает РИА Новости.

Если более детально, то договорились о следующем: Смоленск — Литве, Кубань — Украине, <...> Москву — полякам, — говорится в его сообщении.

Гончаренко добавил, что Киев и Вильнюс связывает вечная дружба, при этом Украина ведет борьбу совместно с НАТО.

Ранее стало известно, что Гончаренко прежде заявлял претензии Украины на Кубань. Еще в декабре 2019 года он говорил, что этот российский регион необходимо «заполучить» в сферу влияния Киева. По его мнению, этнические украинцы рождаются не только в пределах границ собственной страны. Нардеп выступил за их «возвращение» в родную культурную и социальную среду.