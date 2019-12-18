https://static.news.ru/photo/261b0b78-2197-11ea-ad01-fa163e074e61_660.jpg Фото: Олексій Гончаренко/facebook.com

Верховная рада вновь напомнила о претензиях Украины на Кубань. Российский регион необходимо «заполучить» в сферу влияния Киева, заявил депутат от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.

По его мнению, этнические украинцы рождаются не только в пределах границ собственной страны. Нардеп выступил за их «возвращение» в родную культурную и социальную среду.

Я хочу, чтобы украинская Кубань была, как тот остров свободы Куба. И на самом деле мы должны всё для этого сделать, — цитирует Гончаренко РИА Новости.

Парламентарий также пригласил коллег посетить выставку, посвящённую «украинской Кубани».

Украинские политики и общественные деятели ранее не раз говорили о желании присоединить к стране часть российских территорий. В частности, звучали предложения силой «вернуть» Кубань и Кавказ, а также захватить Воронеж и часть Ростовской области.

Как писал NEWS.ru, российский парламент посчитал подобные заявления признаком деградации украинской политической системы.