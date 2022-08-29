Креативный директор Balenciaga получил орден от Зеленского Владимир Зеленский наградил Демну Гвасалия орденом «За заслуги» ІІІ степени

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский наградил креативного директора французского дома моды Balenciaga Демну Гвасалия «За заслуги» ІІІ степени. Указ об этом был опубликован на сайте президента Украины. Гвасалия ранее посвятил коллекцию «Осень-Зима 2022» украинскому народу. Также Balenciaga выпустил футболки, 100% с продаж которых идет на помощь Украине.

За значительные личные заслуги в укреплении межгосударственного сотрудничества, поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украины и весомый вклад в популяризацию украинского государства, — с такой формулировкой Гвасалия получил орден.

Ранее действующему британскому премьер-министру Борису Джонсону вручили украинский орден Свободы за особый вклад Великобритании в поддержку свободы Украины. Отмечается, что эта награда является самой значимой для иностранных граждан на Украине.

7 августа стало известно, что Зеленский учредил новую медаль «За оборону Украины». На медали видны четыре перекрещенных под прямым углом меча, которые похожи свастику. По середине изображен «трезубец» с герба страны. На обороте надпись: «За оборону Украины».