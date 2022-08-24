Зеленский вручил Джонсону украинский «Орден свободы»

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Борис Джонсон, Владимир Зеленский

Действующему британскому премьер-министру Борису Джонсону присвоили украинский «Орден свободы» за особый вклад Великобритании в поддержку свободы Украины, сообщается на сайте английского правительства. Отмечается, что эта награда является самой значимой для иностранных граждан на Украине.

Во время своего последнего визита в страну перед отъездом в Даунинг-стрит премьер-министр также получил высшую награду Украины, которая может быть присуждена иностранным гражданам, «Орден Свободы», за решительную поддержку Великобританией свободы Украины, — говорится в сообщении.

Джонсон прилетел в Киев в День независимости и встретился с Зеленским. Он заявил, что Лондон предоставит новый крупный пакет помощи Киеву в размере $63,7 млн, который включает 850 микродронов Black Hornet, ракетные системы и две тысячи других беспилотников. По его словам, это поможет улучшить возможности по дальнему обнаружению целей.

Ранее стало известно, что Норвегия и Великобритания договорились о безвозмездной поставке Киеву микробеспилотников Black Hornet на $9,2 млн. Кроме самих аппаратов на Украину направят запасные части для них, а также обеспечат транспортировку дронов и проведут обучение их операторов. Средства выделены по линии британского фонда, в который Норвегия вложила более $41,1 млн (400 млн норвежских крон).