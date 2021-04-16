Кравчук назвал условие для компромисса по Донбассу

https://static.news.ru/photo/e78948c2-9f7e-11eb-a0f9-96000091f725_660.jpg Леонид Кравчук Фото: Иван Николаев/ТАСС

Единственным условием, при котором Киев пойдёт на компромисс с Москвой, является прекращение оккупации и агрессии на Украине. С таким заявлением выступил глава украинской делегации в Трёхсторонней группе по Донбассу Леонид Кравчук.

Россия заявляет, что она готова прекратить оккупацию территорий, агрессию на Украине, — сказал Кравчук в эфире телеканала «Украина 24».

Он подчеркнул, что без этого условия украинские власти не пойдут ни на какие компромиссы. По словам Кравчука, Россия также должна «возродить Донбасс».

Как сообщал NEWS.ru, Леонид Кравчук заявил, что российскому президенту Владимиру Путину ничего нельзя давать, «ведь он хочет всю Украину» и не согласен на компромисс. «Путину можно дать разве что под дых», — добавил он.

Украинские власти на протяжении нескольких недель нагнетают обстановку вокруг ситуации в Донбассе и обвиняют Россию в стягивании военной мощи к своим границам. Москва отвергает все обвинения. В Кремле неоднократно заверяли, что никакой угрозы подобные действия не несут, а российские вооружённые силы свободно перемещаются на своей территории по тем направлениям, по которым считают нужным.