Сын королевы Великобритании Елизаветы II принц Чарльз сдал тест на коронавирус, результат оказался положительным. Прямой наследник престола находится в группе риска из-за преклонного возраста, однако, по данным Букингемского дворца, болезнь протекает в лёгкой форме. Теперь внук королевы — принц Уильям — остался единственным, кто сможет выполнять функции монарха в случае её болезни.

По данным британского таблоида The Daily Mail, 71-летний принц Чарльз вместе с женой Камиллой находятся в самоизоляции в замке Балморал в Шотландии. У супруги тест на коронавирус отрицательный.

Тест на коронавирус показал положительный результат у принца Уэльского. У него наблюдаются лёгкие симптомы, но, помимо этого, он находится в добром здравии и в последние несколько дней работает из дома в привычном режиме, — говорится в заявлении канцелярии принца.

Последний раз Чарльз контактировал с Елизаветой II, по данным Букингемского дворца, 12 марта. Тогда у него ещё был отрицательный результат на коронавирус.

Её величество по-прежнему здорова. Последний раз она встречалась с принцем Чарльзом 12 марта и следовала всем рекомендациям относительно состояния ее здоровья. Мы больше не будем комментировать данную тему, — говорится в заявлении.

До этого британское издание The Telegraph распространяло информацию о том, что в последний раз они контактировали 9 марта на церемонии празднования Дня Содружества наций в Вестминстерском аббатстве. Помимо королевы на церемонии присутствовали принц Уильям и Кейт Миддлтон, а также принц Гарри и Меган Маркл. Газета подчёркивала, что данных о том, когда у принца появились первые симптомы коронавируса, нет, а инкубационный период может длиться вплоть до 14 дней. Где именно наследник престола мог заразиться, неясно: Чарльз посещал множество публичных мероприятий. The Daily Mail выдвигает версию о том, что «подхватить» вирус он мог от князя Монако Альбера II, у которого также подтверждённый диагноз.

Елизавета II и принц Чарльз Stephen Lock/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Тем временем королева Елизавета вместе с мужем Филиппом ушла на самоизоляцию 15 марта, для чего они переехали в Виндзорский замок. Планировалось, что в случае ухудшения ситуации в стране супружескую чету отправят на карантин в Сандрингемский дворец в Норфолке. Однако 17 марта издание Evening Standard сообщило, что Елизавета II вернулась в Букингемский дворец и занималась повседневными делами. Эту информацию в пресс-службе оставили без комментариев. 25 марта стало известно, что один из сотрудников дворца заболел коронавирусом. Он выходил на работу в то время, когда королева ещё не уехала в Виндзор. Всех, кто контактировал с заражённым, отправили на 14 дней в изоляцию.

Преклонный возраст королевы и принца Чарльза — повод для беспокойства Национальной службы здравоохранения Великобритании. После 70 лет риск смертности от пневмонии COVID-19 сильно возрастает. После 90 лет (Елизавете II — 93 года) смертность достигает максимального значения — 15%.

Как ранее писал NEWS.ru, по британской традиции, замещать монарха в случае его непродолжительной болезни может один или два государственных советника. На данный момент этим титулом в Великобритании обладают пять человек: муж королевы Филипп, её сыновья — принц Чарльз и принц Эндрю, а также внуки — принц Уильям и принц Гарри. Однако супруг Елизаветы Филипп и её старший сын Чарльз так же, как и она, находятся в группе риска. Принцы Эндрю и Гарри временно отошли от исполнения королевских обязанностей. Первый — из-за сомнительных связей с умершим в тюрьме американским финансистом Джеффри Эпштейном, второй — по собственному желанию. Поэтому наиболее вероятным регентом Великобритании на период коронавируса станет старший внук Елизаветы принц Уильям.

Единственное, что он не сможет сделать, — это распустить парламент, который и так ушёл на каникулы из-за коронавируса, и назначить нового премьер-министра. На фоне эпидемии в Великобритании не исключено, что принц Уильям «обгонит» своего отца и получит титул, которого тот ожидал не один десяток лет.