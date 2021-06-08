16+

Рубрики

Медиа

Архив

Европа

Королевская семья опасается за психическое здоровье принца Гарри

05:02, 08 июня 2021
Фото: Steve Taylor/Keystone Press Agency/Global Look Press

Биограф королевской семьи Анджела Левин заявила, что члены королевской семьи всерьёз обеспокоены психическим здоровьем принца Гарри. Именно поэтому они якобы его щадят. Об этом она написала в Twitter.

Левин уверена, что Елизавета II потому и не стала отбирать у герцогов Сассекских титулы, что не хочет «хлопать дверью перед носом внука».

На мой взгляд, члены королевской семьи в Лондоне крайне озабочены его психическим здоровьем и полагают, что если хлопнуть дверью у него перед лицом, то последствия могут быть катастрофическими, — пишет королевский биограф.

В фильме «Моя невидимая сторона», который продюсировал принц Гарри, он заявил, что раньше злоупотреблял алкоголем и был подвержен паническим атакам. А его супруга Меган Маркл рассказала в интервью Опре Уинфри, что частенько думала о самоубийстве, когда жила в Великобритании и исполняла обязанности членов королевской семьи.

Маркл 4 июня 2021 года родила дочь. Это второй ребёнок в её браке с принцем Гарри. Девочку назвали Лилибет Диана. Первое имя она получила, потому что так звали её прабабушку королеву Елизавету, а второе из-за её покойной бабушки, принцессы Уэльской.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
NEWS.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео