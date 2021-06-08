Королевская семья опасается за психическое здоровье принца Гарри

https://static.news.ru/photo/1d3ceb18-c7fc-11eb-9640-96000091f725_660.jpg Фото: Steve Taylor/Keystone Press Agency/Global Look Press

Биограф королевской семьи Анджела Левин заявила, что члены королевской семьи всерьёз обеспокоены психическим здоровьем принца Гарри. Именно поэтому они якобы его щадят. Об этом она написала в Twitter.

Левин уверена, что Елизавета II потому и не стала отбирать у герцогов Сассекских титулы, что не хочет «хлопать дверью перед носом внука».

На мой взгляд, члены королевской семьи в Лондоне крайне озабочены его психическим здоровьем и полагают, что если хлопнуть дверью у него перед лицом, то последствия могут быть катастрофическими, — пишет королевский биограф.

My view is that Harry's family in London are very worried about his mental health and think slamming the royal door in his face could have devastating consequences. https://t.co/Pqc1PrRGfE — Angela Levin (@angelalevin1) June 3, 2021

В фильме «Моя невидимая сторона», который продюсировал принц Гарри, он заявил, что раньше злоупотреблял алкоголем и был подвержен паническим атакам. А его супруга Меган Маркл рассказала в интервью Опре Уинфри, что частенько думала о самоубийстве, когда жила в Великобритании и исполняла обязанности членов королевской семьи.

Маркл 4 июня 2021 года родила дочь. Это второй ребёнок в её браке с принцем Гарри. Девочку назвали Лилибет Диана. Первое имя она получила, потому что так звали её прабабушку королеву Елизавету, а второе из-за её покойной бабушки, принцессы Уэльской.