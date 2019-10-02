Здоровье королевы Великобритании Елизаветы II значительно ухудшилось в последнее время, что вызывает беспокойство у её окружения.
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В 2003 году королеве уже приходилось ложиться на операционный стол для удаления разорванного хряща в правом колене. Возможно, нынешние проблемы со здоровьем монаршей особы вызваны последствиями старой операции.
В середине сентября 2019 года британские СМИ сообщали, что королева может отречься от престола в пользу своего сына принца Чарльза из-за проблем со здоровьем. Один из местных экспертов даже утверждал, что у неё не будет иного выхода.
Как ранее передавал News.ru, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон попросит королеву приостановить работу парламента с 8 до 14 октября, когда Елизавета II должна произнести традиционную тронную речь.
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