https://static.news.ru/photo/3c4f69fc-e542-11e9-8411-fa163e074e61_660.jpg Королева Елизавета II Фото: Pool/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Здоровье королевы Великобритании Елизаветы II значительно ухудшилось в последнее время, что вызывает беспокойство у её окружения.

Как пишет Daily Express , у королевы серьёзные проблемы с коленным суставом, из-за которых она с трудом передвигается. Однако Елизавета II отказывается брать отпуск и делать необходимую операцию. Это может привести к тому, что правящий монарх полностью утратит способность ходить и будет нуждаться в инвалидном кресле.

В 2003 году королеве уже приходилось ложиться на операционный стол для удаления разорванного хряща в правом колене. Возможно, нынешние проблемы со здоровьем монаршей особы вызваны последствиями старой операции.

В середине сентября 2019 года британские СМИ сообщали, что королева может отречься от престола в пользу своего сына принца Чарльза из-за проблем со здоровьем. Один из местных экспертов даже утверждал, что у неё не будет иного выхода.

Как ранее передавал News.ru, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон попросит королеву приостановить работу парламента с 8 до 14 октября, когда Елизавета II должна произнести традиционную тронную речь.