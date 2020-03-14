Испанский король Филипп VI лишил своего отца Хуана Карлоса ежегодного финансирования, выделяемого из королевского бюджета. Кроме того, он отказался от наследства, которое мог бы получить от своего родителя.
В 2018 году экс-монарх получил €194 232 в качестве финансирования,
52-летний Филипп VI подчеркнул, что продолжительное время не знал о том, что указан бенефициаром офшорного фонда, где находятся деньги. Узнав об этом, король отказался им быть.
Ранее NEWS.ru писал, что Хуан Карлос перенёс операцию на сердце. Медики сделали экс-королю троекратное коронарное шунтирование.
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