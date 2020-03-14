https://static.news.ru/photo/a355cf5e-674e-11ea-b8b1-fa163e074e61_660.jpg Филипп VI Фото: Thorton/Keystone Press Agency/Global Look Press

Испанский король Филипп VI лишил своего отца Хуана Карлоса ежегодного финансирования, выделяемого из королевского бюджета. Кроме того, он отказался от наследства, которое мог бы получить от своего родителя.

В 2018 году экс-монарх получил €194 232 в качестве финансирования, отмечает Associated Press. О решении Филиппа VI было объявлено на фоне расследования швейцарских прокуроров, которые изучают происхождение €65 млн. Их Хуан Карлос передал своей близкой подруге Коринне Сайн-Витгенштейн-Сайн. По данным прессы, эти средства были переведены из Саудовской Аравии на банковский счёт мужчины в то время, когда он был королём Испании.

52-летний Филипп VI подчеркнул, что продолжительное время не знал о том, что указан бенефициаром офшорного фонда, где находятся деньги. Узнав об этом, король отказался им быть.

Ранее NEWS.ru писал, что Хуан Карлос перенёс операцию на сердце. Медики сделали экс-королю троекратное коронарное шунтирование.