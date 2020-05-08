Контрразведка ФРГ извинилась за публикацию карты без Израиля

В контрразведке подчеркнули, что оплошность была «немедленно исправлена», было начато расследование. Оно показало, что ошибка была допущена из-за «недостаточного контроля качества». В Службе отметили, что она не была преднамеренной.
Я глубоко сожалею об этом инциденте и извиняюсь, — заявил Грамм, напомнив, что в обязанности его подчинённых входит борьба с антисемитизмом и экстремизмом в рядах армии.
Ранее NEWS.ru писал, что представителей Конгресса украинцев Эстонии возмутила карта с российским Крымом в школьном учебнике английского языка.