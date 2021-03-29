Комендантский час по выходным ввели в большинстве провинций Турции

https://static.news.ru/photo/7dc334d0-90c3-11eb-9025-96000091f725_660.jpg Фото: Mine Toz/Keystone Press Agency/Global Look Press

В большинстве провинций Турции вновь введут комендантский час по выходным. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган по итогам заседания правительства.

58 провинций, в которых проживает 80% населения нашей страны, вновь стали зонами повышенного риска. В них вновь вводится комендантский час на субботу и воскресенье, — цитирует РИА Новости главу государства.

По его словам, в зону высокого риска входят в том числе Анкара, Стамбул, Измир и Анталья. В зоне среднего и низкого риска — лишь несколько провинций на юго-востоке страны.

Ранее рост числа заразившихся коронавирусом заставил власти Словении ужесточить режим карантина в период с 1 по 11 апреля и временно ограничить право на выезд из страны. В Словении во время локдауна снова закроют все детские сады, школы и университеты. В сфере услуг работать разрешили только продовольственным магазинам, аптекам, банкам, почтовым отделениям, АЗС и автосервисам. Запрещены любые собрания. Сохранится действующий с 22:00 до 05:00 комендантский час.

Также ограничивается передвижение по стране — выезд за пределы региона проживания будет возможен лишь при наличии веской причины. Исключением станет 4 апреля, день католической Пасхи. Уже 29 марта временно ужесточается режим пересечения границ Словении.

До этого власти Нидерландов приняли решение оставить в силе введённый из-за коронавируса комендантский час, рассказал исполняющий обязанности премьер-министра Марк Рютте. Он отметил, что, по данным статистики и мнению экспертов, введение новых послаблений с 16 марта невозможно. Так, с 16 марта увеличено число людей в возрасте от 27 лет, которые могут совместно заниматься спортом на улице — теперь выходить смогут сразу четыре человека. Кроме того, возобновятся уроки плавания для детей, писал NEWS.ru.