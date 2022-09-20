Комбат «Востока» Ходаковский рассказл о замурованном в танке экипаже ВСУ

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Комбат батальона «Восток» Александр Ходаковский рассказал о найденном под Херсоном танке, внутри которого был замурован экипаж Вооруженных сил Украины. В своем Telegram-канале он уточнил, что российские бойцы хотели уничтожить противника, однако их смутило нетипичное «поведение» машины.

Танк поднял ствол вверх и начал вращать башней, как бы сигнализируя о сдаче. Наши парни подобрались к машине вплотную и увидели, что люки на танке заварены — экипаж просто замуровали, как в консервной банке, и отправили умирать, — написал Ходаковский.

Ранее стало известно, что Служба безопасности Украины вербует детей из неблагополучных семей Херсонской области для получения информации и обстрелов региона. Так, одного из подростков, передающего информацию Вооруженным силам Украины, поймали после проверки его телефона на блокпосту. Мальчик рассказал, что он вместе со своим товарищем вступил в переписку через соцсети с представителями СБУ и начал отправлять им фотографии, видео и координаты российской военной техники. За один снимок детям пообещали заплатить три тысячи гривен.