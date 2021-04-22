Количество сотрудников генконсульств Чехии в РФ не изменится

https://static.news.ru/photo/0edb0932-a3f9-11eb-8296-96000091f725_660.jpg Якуб Кулганек Фото: Roman Vondrous/CTK/Global Look Press

На фоне происходящего между Россией и Чехией конфликта число сотрудников генеральных консульств двух государств и Москве и Праге соответственно не изменится. Об этом в интервью для газеты Blesk заявил глава Министерства иностранных дел республики Якуб Кулганек.

По его словам, в настоящий момент обоюдное уравнивание численности штатов посольств России и Чехии не касается генеральных консульств. Как подчеркнул Кулганек, Москва пока что не приняла никаких мер в отношении представителей указанного чешского ведомства. И пока данная ситуация остаётся прежней, численность сотрудников генконсульств сокращаться не будет.

Чехия и РФ будут располагать 32 сотрудниками в посольствах в Москве и Праге — по семь дипломатов и 25 административно-технических сотрудников, — заявил глава МИД республики.

Отношения между Москвой и Прагой ухудшились на фоне обвинений в адрес российских спецслужб, которых в Чехии назвали причастными к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Вслед за этим из страны были высланы 18 россиян. Москва в ответ выдворила 20 чешских дипломатов.

21 апреля Кулганек потребовал от России до полудня следующего дня вернуть выдворенных дипломатов в Москву. В противном случае, пригрозил он, численность сотрудников российского посольства в Праге будет сокращена до количества оставшихся работников дипмиссии в Москве. Таким образом, из Чехии решено выслать порядка 60 сотрудников российского посольства. В Кремле ультиматум сочли неприемлемым.

Днём 22 апреля Кулганек объявил, что решение о высылке дипломатов в Россию «вступает в силу с сегодняшнего дня». Сократить численность персонала дипмиссии в Праге предстоит до конца мая.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в Праге в ответ на недружественные действия получили от России «то, о чём не мечтали даже в страшном сне».