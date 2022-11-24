Кличко призвал киевлян переехать в пригород

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Виталий Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей украинской столицы, у которых есть возможность, переехать в пригород в частные дома, где есть песь и водоснабжение. Он также высказался против эвакуации киевлян, но при этом не исключил «временного переселения определенных категорий людей в пригород», пишет «РБК-Украина».

Если у кого-то из вас есть дом в пригороде Киева, если есть знакомые или друзья с домом, где есть печь, тепло, независимое водоснабжение, то было бы неплохо рассчитывать, чтобы там временно побыть, — заявил Кличко.

В среду, 23 ноября, на всей территории страны была объявлена воздушная тревога, которая продолжалась более двух часов. Сообщения о взрывах и повреждениях объектов инфраструктуры поступали из Днепра, Киева, Львова, Николаева, Одессы, Харькова. От энергосистемы были отключены все три находящиеся под контролем Киева электростанции — Ровенская, Хмельницкая и Южно-Украинская.

Также были обесточены большинство тепловых и гидроэлектростанций, повреждены объекты электропередач.

Ранее Еврокомиссия обратилась к государствам Евросоюза с просьбой о помощи Киеву в восстановлении энергосистемы страны. Их призвали поставлять Украине высоковольтные трансформаторы и электрогенераторы.