Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Председатель правительства Украины Алексей Гончарук сообщил в социальной сети, что в свободное от работы время любит играть в футбол.

Работа работой, а футбольчик по расписанию, — подписал фото в Facebook Гончарук. Ранее News.ru сообщал, что правительство Украины возглавил Алексей Гончарук, предложенный на пост президентом страны Владимиром Зеленским. Это решение...