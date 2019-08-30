Формирования, воюющие на территории непризнанных республик Донбасса, обстреляли позиции украинских военных после того, как запросили у Киева режим тишины. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединённых сил.
Сегодня в 13:30 в районе населённого пункта Зайцево представители незаконных вооружённых формирований запросили у украинской стороны режим тишины в 16:00. В своём обращении они призвали Объединённые силы дать возможность забрать тела своих погибших — членов диверсионно-разведывательной группы, которые были недавно ликвидированы бойцами полка «Азов» в районе Светлодарской дуги, — говорится на странице пресс-центра в
После подтверждения режима тишины сепаратисты обстреляли позиции украинских военных из миномётов и крупнокалиберных пулемётов.
Наши военнослужащие уже давно привыкли не верить российским наёмникам, поэтому были готовы к такому развитию событий. Во время вражеского обстрела всё же не обошлось без санитарных потерь — один наш военнослужащий был ранен. Сейчас ему уже оказана квалифицированная медицинская помощь, состояние здоровья средней тяжести, — добавили в пресс-центре штаба операции Объединённых сил.
Как писал News.ru, ранее Народная милиция непризнанной ДНР призвала представителей ООН, Международного комитета Красного Креста и миссии ОБСЕ помочь вернуть своих представителей. Ополченцев взяли в плен боевики ультраправого полка «Азов».