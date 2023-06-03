Киев решил закупить для ВСУ до 200 тысяч БПЛА CNN: власти Украины решили закупить для ВСУ до 200 тысяч БПЛА к концу года

Фото: МО Украины

Власти Украины до конца 2023 года собираются закупить для ВСУ до 200 тысяч беспилотников, заявил CNN глава службы специальной связи и защиты информации Юрий Щиголь. По его словам, будут приобретаться БПЛА разных модификаций.

Нужны как дешевые, так и дорогие дроны. И дроны с разными видами связи. Чем больше у нас будет моделей, чем больше у нас будет каналов связи, тем эффективнее будет наша работа, — заявил Щиголь.

Он уточнил, что серийным производством дронов на Украине занимается около 30 компаний. По его словам, сейчас подписаны контракты на покупку двух тысяч БПЛА. Щиголь отметил, что каждую неделю количество соглашений расширяется.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские войска нуждаются в 50 батареях зенитных ракетных комплексов Patriot. При этом он добавил, что Запад обещал Киеву всего пять батарей ЗРК Patriot, из которых поставлены пока только две.

До этого он пожаловался на то, что Киев не может получить не только необходимое количество ЗРК Patriot, но и ракет к ним. Он добавил, что Украина вынуждена стоять в очереди на поставку этого оружия и боеприпасов к нему.