Киев заявил о планах сорвать проект по опреснению воды в Крыму

https://static.news.ru/photo/d0d97be0-4616-11eb-a385-fa163e074e61_660.jpg Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Киев знает о планах по опреснению воды на Крымском полуострове и намерен найти международную компанию, которая будет в этом участвовать, чтобы помешать реализовать проект. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Было заявление незаконной оккупационной власти в Крыму о том, что они привлекают большую международную компанию для внедрения технологий опреснения воды. Мы сразу начали работу и обязательно найдём её, и будем ей препятствовать реализовать этот проект, — заявил украинский министр в эфире телеканала «Украина 24».

Ранее до 85% пресной воды в Крым поставляла Украина через Северо-Крымский канал. После присоединения Крыма к России подача воды была приостановлена. Из-за начавшегося дефицита в нескольких регионах на Крымском полуострове введена режимная подача воды в дома.

Глава Крыма Сергей Аксёнов анонсировал начало строительства опреснительной установки в посёлке Фрунзе в Сакском районе республики. По его словам, позднее опреснители будут также построены в Ялте, Судаке, Керчи и Феодосии.

Как сообщал NEWS.ru, вице-премьер Украины, замглавы делегации Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Алексей Резников назвал условия прекращения водной блокады Крыма. По его словам, Киев вновь наладит водоснабжение полуострова только после его «деоккупации».