В Крыму построят опреснительную установку

https://static.news.ru/photo/19a24b76-4389-11eb-b034-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Строительство опреснительной установки начнётся в посёлке Фрунзе в Сакском районе Крыма. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксёнов.

Ранее стало известно, что ограничения подачи воды вводятся с 14 декабря для жителей и гостей Ялты из-за обмеления водохранилищ. Как сообщил тогда министр ЖКХ Крыма Дмитрий Черняев, воду планируют давать утром и вечером по три часа. Аксёнов, комментируя нехватку воды, отметил, что пока власти рассматривают только опреснённую воду в качестве источника, который полностью обеспечит потребности республики.

Даже при том, что у нас в сутки источники дают до 1 млн кубометров по Крыму, но это от маленьких ручейков до всего остального, подать это все в одну трубу и подать в Симферополь практически невозможно. Поэтому опреснение сегодня – единственный выход, – цитирует его «МК в Крыму».

Он добавил, что опреснители также собираются построить в Ялте, Судаке, Керчи и Феодосии.

Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в воде через Северо-Крымский канал, однако после вхождения Крыма в состав РФ прекратила подачу. Водоснабжение осуществлялось за счёт водохранилищ и из скважин, но за последний год запасы воды значительно сократились.

В августе графики подачи воды по часам ввели в Симферополе и 39 близлежащих населённых пунктах. С 23 сентября воду начали отключать по ночам в Алуште и ряде посёлков на юге Крыма. В Евпатории отключили горячую воду.

Как писал NEWS.ru, правительство России решило направить около 50 млрд рублей на реализацию комплексного плана по водоснабжению Крыма. Решить этот вопрос кабинету министров поручил президент России Владимир Путин. Всего предусмотрено 14 мероприятий, среди них — разработка новых источников воды, возведение гидротехнических сооружений, объектов водоснабжения, водоотведения, а также капитальный ремонт инфраструктуры. Это позволит обеспечить дополнительную подачу воды в объёме не менее 310 тысяч кубометров в сутки.