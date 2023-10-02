Киев обвинил Маска в «российской пропаганде» после мема с Зеленским

Фото: IMAGO/imago-images.de/Global Look Press

Илон Маск

Парламент Украины обвинил американского предпринимателя Илона Маска в «распространении российской пропаганды» после того, как бизнесмен опубликовал в соцсети мем с выпрашивающим деньги у Запада президентом Украины Владимиром Зеленским. В Верховной раде в ответ выложили такой же мем, но уже с изображением Маска. Его подписали словами: «Когда прошло уже пять минут, а ты еще не распространил российскую пропаганду».

По словам спикера Верховной рады Руслана Стефанчука, Маск оказался «по уши в дерьме» в попытке покорить космос.

Тот случай, когда чувак Илон Маск пытался покорить космос, но что-то пошло не так, и через 5 минут он был по уши в дерьме, — написал он в Twitter.

Недавно Илон Маск восхитился словами сенатора Рэнда Пола об исключении помощи Украине из краткосрочного бюджета федерального правительства США. Законодатель возмутился тем, что Вашингтон наряду с военной поддержкой направляет значительные средства на покрытие невоенных расходов Киева.

До этого миллиардер заявил, что у граждан Украины нет выбора не служить в армии. Так он отреагировал на слова писателя и журналиста Гленна Гринвальда о массовом бегстве из страны украинцев, которые понимают, что их используют в качестве пушечного мяса.