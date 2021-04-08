Киев намекнул на вину Москвы в гибели пятилетнего ребёнка в Донбассе

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Пятилетний мальчик погиб в окрестностях Донецка от взрывного устройства, лежавшего во дворе дома, рассказал пресс-секретарь делегации Украины в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе Алексей Арестович. По его словам, инцидент, а также ранение одного человека, обсудят во время очередного заседания ТКГ. Представитель Киева также вновь обвинил Москву в «оккупации» украинской территории.

Это свидетельствует о том, что российская сторона <...> разбрасывает опасные взрывные устройства, штатные или нештатные, от которых погибают граждане Украины, в том числе пятилетний ребёнок, — цитирует Арестовича сайт «Громадського радіо».

О том, что пятилетний ребёнок погиб на западной окраине Донецка из-за применения украинскими военными беспилотника со взрывным устройством, стало известно 3 апреля. Ранения получила 67-летняя пенсионерка. Киевские власти попросили специальную мониторинговую миссию ОБСЕ разобраться в обстоятельствах гибели несовершеннолетнего в Донбассе, смерть которого в самопровозглашённой Донецкой республике возложили на Киев. По мнению инициаторов обращения, в этой истории не всё сходится.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Майдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский приехал в Донбасс с рабочей поездкой. Глава государства посетит передовые позиции на линии соприкосновения, где пообщается с военными и поддержит их боевой дух.