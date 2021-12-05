Кандидат в президенты Франции пообещал вывести страну из НАТО

Кандидат в президенты Франции крайне правых взглядов Эрик Земмур заявил, что страна должна выйти из НАТО. Кроме того, граждане Пятой республики не должны оставаться вассалами Евросоюза, отметил он на встрече со сторонниками в выставочном комплексе «Вильпант» в пригороде Парижа, сообщает РИА Новости.

Я хочу, чтобы Франция вышла из единого военного командования НАТО, — подчеркнул журналист и писатель.

О своём выдвижении на выборы президента, которые пройдут в апреле 2022 года, Земмур официально объявил 30 ноября. Он называет себя сторонником правых политических взглядов, однако в общественном мнении Франции взгляды писателя считаются крайне правыми. Так, Земмура дважды признавали виновным в разжигании расовой и межрелигиозной розни. Писатель считает, что мигрантов из Франции следует принудительно отправлять в страны их происхождения.

К России у Земмура положительное отношение. С Москвы следует снять санкции и вести с ней диалог, считает кандидат.

Ранее стало известно, что глава МИД России Сергей Лавров заявил, что согласен с оценкой состояния Североатлантического альянса, данной президентом Франции Эммануэлем Макроном. По словам хозяина Елисейского дворца, НАТО полностью утратил координацию внутри союза и пребывает в состоянии «смерти мозга».