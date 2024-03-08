Какое условие Париж назвал для вторжения на Украину: реальна ли интервенция

Фото: NATO

Жителей Франции готовят к возможному решению Парижа отправить войска на Украину, заявил депутат Нацсобрания, лидер партии коммунистов Фабьен Руссель. Какое условие интервенции назвал Париж?

Что известно о возможном вторжении французских военных

Руссель полагает, что президент Франции Эммануэль Макрон готовит общественное мнение к отправке французских военных на Украину, если российские войска будут продвигаться в сторону Одессы или Киева. Руссель в эфире телеканала BFMTV отметил, что на встрече с лидерами оппозиции Макрон изложил ситуацию «на 900 километров линии фронта на востоке Украины, как она есть сейчас».

«Президент не сказал, что русские продвинутся в сторону Одессы или Киева. Как я это вижу: он готовит общественное мнение к тому, что Франция вмешается в этот конфликт, говоря нам: „А если фронт будет двигаться в сторону Одессы или Киева, что мы будем делать? Не должно быть никаких лимитов в нашем вмешательстве“. Так он представляет вещи, но не следует играть на страхе французов», — сказал политик.

При этом глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что обсуждение возможности отправки наземных войск стран Запада на Украину не означает отправку солдат для участия в конфликте. По словам Лекорню, французские компании создадут партнерства, три из которых будут поставлять «беспилотники, наземную технику», все «совместно с украинскими компаниями».

«Мы будем создавать запчасти, может быть, даже боеприпасы», — добавил министр.

Фото: NATO

Он привел в пример базирующуюся в Тулузе компанию SME Delair, которая с 2016 года поставляет ВСУ разведывательные беспилотники. По оценке министра, для французской и украинской армий заказано 200 ракет Aster, французских зенитных и противоракетных комплексов.

«Разные гипотезы обсуждались. Но речь не идет о войсках, участвующих в боевых действиях», — отметил он.

Министр напомнил, что Макрон ранее исключил возможность участия французов в военных действиях.

Лекорню отметил, что на встрече в Париже 26 февраля западные страны пришли к консенсусу по восьми пунктам помощи Украине.

«Какие-то гражданские, какие-то военные: мы хотим производить оружие на украинской земле и поддерживать его, это оружие. Мы предлагали построить французские или европейские заводы на украинской земле, и это было предметом европейского консенсуса», — сказал он.

Министр подчеркнул, что существуют и другая конфигурация военного присутствия Франции, включая обучение ВСУ и разминирование территории. Такие варианты могут быть рассмотрены, отметил Лекорню.

Реально ли вторжении Франции на Украину, откуда пошли слухи

26 февраля Макрон по итогам парижского саммита не исключил отправку войск на Украину в будущем.

«Сегодня нет консенсуса относительно отправки наземных войск официальным, предполагаемым и одобренным образом. Но в будущем ничего исключать нельзя», — заявил он.

Фото: NATO

7 марта он сообщил, что в вопросе поддержки Украины для Франции нет никаких ограничений.

После заявления Макрона ряд западных государств, в том числе участниц НАТО, заявляли об отказе посылать военные контингенты на Украину.

«На украинской территории не будет сухопутных войск и солдат из европейских государств или стран НАТО», — заявил 27 февраля канцлер Германии Олаф Шольц.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление Макрона сообщил, что конфликт Москвы с НАТО неизбежен, если военнослужащие стран Альянса появятся на территории Украины.

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