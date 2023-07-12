«Какие они?»: условия вступления в НАТО поставили Украину в тупик Кулеба: от Украины требуют выполнить несуществующие условия для вступления в НАТО

Западные правительства настаивают на необходимости выполнить ряд условий для вступления Украины в НАТО, заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба. Проблема в том, что требования никто не сформулировал.

Неизвестно. Нет. Вот в этом и проблема. То есть, когда будут выполнены условия? Что за условия? Кем они должны быть сформулированы? Какие они? — возмутился министр.

По его словам, процедуру вступления Украина и НАТО видят по-разному. В частности, он обратил внимание на позицию США и Германии, назвав ее наиболее консервативной. Как следствие, пришлось приложить много усилий только для того, чтобы в риторике руководства Альянса появилось хотя бы слово «приглашение».

Здесь у нас вообще принципиально разные позиции. Их позиция — что есть какие-то условия, которые нужно выполнить. Будем работать с союзниками для того, чтобы оно все не замерло на месте, — добавил Кулеба.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подверг НАТО резкой критике, назвав отношение организации к его стране «беспрецедентным и абсурдным» проявлением слабости. Политик уверен, что в сложившейся обстановке идея о членстве в Альянсе годится только для переговоров с Москвой.