Правительство Украины утвердило увольнение Елены Думы с поста главы Национального агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА), сообщила премьер-министр Юлия Свириденко в своем Telegram-канале. По ее словам, кабмин уже поручил запустить конкурс на нового руководителя ведомства. Это произошло на фоне скандала вокруг АРМА.
Сегодня на заседании кабмина уволили главу агентства, — написала Свириденко.
Премьер отметила, что в состав конкурсной комиссии войдут представители правительства и международных партнеров. Последние, подчеркнула она, активно поддерживают антикоррупционные реформы на Украине.
Дума, сообщив об отставке, заявила, что добилась целей, которые поставила при вступлении в должность. Она также добавила, что не собирается мешать предстоящему международному аудиту агентства.
Украинские СМИ сообщают о претензиях к работе АРМА, связанных с непрозрачным управлением арестованным имуществом. В Верховной раде указывали на сомнительную передачу объектов частным компаниям без конкурсов, необоснованные расходы, низкую доходность и возможные конфликты интересов среди руководства агентства.
Ранее турецкий аналитик Эрхан Куадзба предрек президенту Украины Владимиру Зеленскому политический конец на фоне роста недовольства и снижения доверия со стороны граждан. По его мнению, в стране вскоре появятся прозападные политические силы, которые будут настроены против действующего режима в Киеве.