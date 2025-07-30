Главу агентства по розыску активов на Украине прогнали после разоблачений

Главу агентства по розыску активов на Украине прогнали после разоблачений Кабмин Украины принял отставку главы агентства по розыску активов Думы

Правительство Украины утвердило увольнение Елены Думы с поста главы Национального агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА), сообщила премьер-министр Юлия Свириденко в своем Telegram-канале. По ее словам, кабмин уже поручил запустить конкурс на нового руководителя ведомства. Это произошло на фоне скандала вокруг АРМА.

Сегодня на заседании кабмина уволили главу агентства, — написала Свириденко.

Премьер отметила, что в состав конкурсной комиссии войдут представители правительства и международных партнеров. Последние, подчеркнула она, активно поддерживают антикоррупционные реформы на Украине.

Дума, сообщив об отставке, заявила, что добилась целей, которые поставила при вступлении в должность. Она также добавила, что не собирается мешать предстоящему международному аудиту агентства.

Украинские СМИ сообщают о претензиях к работе АРМА, связанных с непрозрачным управлением арестованным имуществом. В Верховной раде указывали на сомнительную передачу объектов частным компаниям без конкурсов, необоснованные расходы, низкую доходность и возможные конфликты интересов среди руководства агентства.

Ранее турецкий аналитик Эрхан Куадзба предрек президенту Украины Владимиру Зеленскому политический конец на фоне роста недовольства и снижения доверия со стороны граждан. По его мнению, в стране вскоре появятся прозападные политические силы, которые будут настроены против действующего режима в Киеве.