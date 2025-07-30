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30 июля 2025 в 12:43

Главу агентства по розыску активов на Украине прогнали после разоблачений

Кабмин Украины принял отставку главы агентства по розыску активов Думы

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Правительство Украины утвердило увольнение Елены Думы с поста главы Национального агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА), сообщила премьер-министр Юлия Свириденко в своем Telegram-канале. По ее словам, кабмин уже поручил запустить конкурс на нового руководителя ведомства. Это произошло на фоне скандала вокруг АРМА.

Сегодня на заседании кабмина уволили главу агентства, — написала Свириденко.

Премьер отметила, что в состав конкурсной комиссии войдут представители правительства и международных партнеров. Последние, подчеркнула она, активно поддерживают антикоррупционные реформы на Украине.

Дума, сообщив об отставке, заявила, что добилась целей, которые поставила при вступлении в должность. Она также добавила, что не собирается мешать предстоящему международному аудиту агентства.

Украинские СМИ сообщают о претензиях к работе АРМА, связанных с непрозрачным управлением арестованным имуществом. В Верховной раде указывали на сомнительную передачу объектов частным компаниям без конкурсов, необоснованные расходы, низкую доходность и возможные конфликты интересов среди руководства агентства.

Ранее турецкий аналитик Эрхан Куадзба предрек президенту Украины Владимиру Зеленскому политический конец на фоне роста недовольства и снижения доверия со стороны граждан. По его мнению, в стране вскоре появятся прозападные политические силы, которые будут настроены против действующего режима в Киеве.

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