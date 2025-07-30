Глава Национального агентства по розыску и управлению активами Украины Елена Дума написал в своем Telegram-канале, что подала заявление об отставке. Она попросила правительство удовлетворить ее просьбу. По словам Думы, она добилась целей, которые поставила при вступлении в должность, и не собирается мешать предстоящему международному аудиту агентства.

Я написала заявление об освобождении от должности главы национального агентства по розыску и управлению активами и прошу правительство его удовлетворить, — говорится в сообщении.

Ранее колумнист турецкой газеты dikGAZETE Эрхан Куадзба предрек президенту Украины Владимиру Зеленскому политический конец на фоне роста недовольства и снижения доверия со стороны граждан. По его мнению, в стране вскоре появятся прозападные политические силы, которые будут настроены против действующего режима в Киеве.

До этого британская газета The Daily Telegraph обратила внимание, что Зеленский все больше демонстрирует черты авторитаризма. По мнению журналистов, глава государства может пойти по стопам других коррумпированных украинских политиков. Они призвали Зеленского добровольно уйти с поста.