«Известия»: появились кадры движения бронетехники Сербии в сторону Косово

Фото: MOD Russia / Global Look Press

В Сети появились кадры продвижения колонны сербской бронетехники в направлении косовских территорий, пишут «Известия». На кадрах видно, как несколько единиц бронетранспорта едут по трасса, предположительно, к линии разграничения сторон конфликта в Косово. В статье отмечается, что официальной информации от властей Сербии не поступало, поэтому не представляется возможным определить, куда именно движется колонна военных.

На представленных кадрах видно, как несколько единиц бронетранспорта едут по автодороге, предположительно, к линии разграничения сторон конфликта в Косово, — сказано в публикации.

В Сербии ранее озвучили желание направить официальный срочный запрос СДК НАТО о размещении своих военных в Косово и Метохии.

Позиция, в рамках которой возможна отправка сербского спецназа в Косово, является неприемлемой, ранее заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Она также отметила, что в целом риторика Сербии в отношении самопровозглашенной республики не способствует снятию напряжения. Она подчеркнула, что полностью поддерживает диалог между сторонами под шефством Евросоюза.