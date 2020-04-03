Италию возмутила критика Минобороны РФ

https://static.news.ru/photo/cf656370-75d1-11ea-a573-fa163e074e61_660.jpg Игорь Конашенков Фото: mil.ru

Слова генерал-майора Игоря Конашенкова в адрес итальянских СМИ власти страны восприняли в штыки и назвали тон представителя российского военного ведомства «ненадлежащим». Об этом сказано в заявлении МИД и Министерства обороны Италии.

Благодаря за конкретную помощь, нельзя не обратить внимание на ненадлежащий тон некоторых выражений, избранных представителем Минобороны РФ в оценке некоторых статей итальянских изданий, — цитирует документ ТАСС.

Ведомства Италии отметили, что в их стране право на критику и свобода выражения являются основой для страны.

Даже в условиях пандемии коронавируса соблюдение принципа свободы прессы не становится менее важным, — отметили в МИД и МО Италии.

2 апреля критике Конашенкова подверглась итальянская газета La Stampa. Представитель МО РФ обратил внимание на то, что статьи о борьбе российских военных с COVID-19 в Италии «составлены по старым антисоветским пропагандистским учебникам».

Россия предоставила помощь Италии 24 марта, отправив туда 15 своих самолётов со специалистами-вирусологами, оборудованием для диагностики коронавируса, аппаратами искусственной вентиляции лёгких и защитными средствами.

Как писал NEWS.ru, в Италии жертвами коронавируса за сутки стали 766 человек.