https://static.news.ru/photo/19b80e96-bf7a-11e9-aed3-fa163e074e61_660.jpgДжованни МалагоФото: Cao Can/Xinhua/Global Look Press
Италию могут отстранить от участия в Олимпиаде-2020 в Токио и лишить права проведения Олимпийских игр 2026 года из-за принятого местным парламентом закона о спорте и внутриполитического кризиса.
На горизонте сейчас много чёрных туч. Они сгущаются из-за политического кризиса, неясности относительно будущего правительства и неприятия со стороны Международного олимпийского комитета закона о реформе спорта, — заявил в интервью газете Tuttosport глава национального олимпийского комитета Италии .
По его словам, полномочия НОК страны могут быть приостановлены. Из-за этого итальянские спортсмены не смогут выступать под национальным флагом на Играх в 2020 году, а Италия лишится права проводить Олимпиаду в 2026-ом.
Как ранее писал News.ru, политический кризис в Италии начал разворачиваться 8 августа, когда вице-премьер и министр внутренних дел Маттео Сальвини заявил главе кабина Джузеппе Конте о распаде правящей коалиции. На следующий день он уже обозначил необходимость досрочных выборов, а его партия заявила о намерении внести на рассмотрение верхней палаты парламента резолюцию о недоверии премьеру.
Официальной версией конфликта стало голосование в сенате по вопросу строительства скоростной железной дороги, которая должна соединить итальянские города Турин и Лион. «Движение пяти звёзд», с которым «Лига» входит в правящую коалицию, подготовило отрицательную резолюцию, но коллеги решили поддержать оппозицию и выступили за реализацию инфраструктурного проекта.
Вице-премьер и лидер «Движения пяти звёзд» Луиджи Ди Майо публично обвинил Сальвини в том, что «он поставил результаты опросов выше интересов страны». На данный момент популярность «Лиги» в Италии выросла до 39%, в то время как «Движение пяти звёзд», наоборот, потеряло свои позиции — текущий уровень поддержки населением колеблется в районе 15%.