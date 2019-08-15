https://static.news.ru/photo/19b80e96-bf7a-11e9-aed3-fa163e074e61_660.jpg Джованни Малаго Фото: Cao Can/Xinhua/Global Look Press

Италию могут отстранить от участия в Олимпиаде-2020 в Токио и лишить права проведения Олимпийских игр 2026 года из-за принятого местным парламентом закона о спорте и внутриполитического кризиса.

На горизонте сейчас много чёрных туч. Они сгущаются из-за политического кризиса, неясности относительно будущего правительства и неприятия со стороны Международного олимпийского комитета закона о реформе спорта, — заявил в интервью газете Tuttosport глава национального олимпийского комитета Италии .

По его словам, полномочия НОК страны могут быть приостановлены. Из-за этого итальянские спортсмены не смогут выступать под национальным флагом на Играх в 2020 году, а Италия лишится права проводить Олимпиаду в 2026-ом.

Как ранее писал News.ru, политический кризис в Италии начал разворачиваться 8 августа, когда вице-премьер и министр внутренних дел Маттео Сальвини заявил главе кабина Джузеппе Конте о распаде правящей коалиции. На следующий день он уже обозначил необходимость досрочных выборов, а его партия заявила о намерении внести на рассмотрение верхней палаты парламента резолюцию о недоверии премьеру.

Официальной версией конфликта стало голосование в сенате по вопросу строительства скоростной железной дороги, которая должна соединить итальянские города Турин и Лион. «Движение пяти звёзд», с которым «Лига» входит в правящую коалицию, подготовило отрицательную резолюцию, но коллеги решили поддержать оппозицию и выступили за реализацию инфраструктурного проекта.