IT-специалист оценил последствия анонсированной кибератаки на банки Европы IT-специалист Горбов: анонсированная хакерами кибератака на банки Европы провалится

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Успешная кибератака на банковскую систему Европы, которую анонсировали сразу несколько хакерских группировок, практически невозможна, заявил NEWS.ru эксперт и специалист в области информационных технологий и IT индустрии Евгений Горбов. По мнению специалиста, банковские системы являются одними из самых защищенных в мире.

Для того чтобы заявлять о сильнейшей кибератаке на банковскую систему Европы, надо уже ее взломать. Также нужно понимать, что все контролируется несколькими дата-центрами и атака на один [из них] ничего не решит. Даже если его выключат на день или неделю, банковская система от этого не ляжет и продолжит работать. У них многоуровневая система защиты со всевозможными фильтрами, это серьезный «слой брони». Возможно, несколько банков заявят, конечно, что на них была атака, но к катастрофическим последствиям это вряд ли приведет, — рассказал Горбов.

Поводом для комментария стала информация о том, что сразу несколько хакерских группировок планируют провести масштабную атаку на европейскую банковскую систему. Свои усилия для достижения этой цели объединили активисты Killnet, представители считавшейся разгромленной Revil, а также члены Anonymous Sudan. Неназванный представитель Killnet призвал все действующие группировки к деструктивной деятельности против европейской банковской системы, которая является посредником в поставке оружия киевскому режиму. Лидер Killnet, скрывающийся под ником Killmilk, подтвердил, что подготовка к атаке уже ведется и начнется в ближайшие 48 часов.

Ранее группа KillNet успешно взломала закрытую систему обучения войск НАТО. Они получили полный список людей, которые прошли или планируют пройти обучение на платформах Альянса, среди которых оказалось множество украинских военнослужащих. В результате атаки хакеры обнародовали личные данные участников программы обучения, включая имена, адреса и звания.