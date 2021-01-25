СМИ: премьер Италии уйдёт в отставку

https://static.news.ru/photo/29ff8c24-5f3e-11eb-aea3-fa163e074e61_660.jpg Джузеппе Конте Фото: Lapresse / Roberto Monaldo/Global Look Press

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте 26 января подаст в отставку из-за начавшегося в стране политического кризиса. Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на источники в правительстве.

Утром 26 января пройдёт заседание Совета министров Италии, на котором Конте объявит о намерении уйти в отставку. После этого премьер-министр должен явиться на приём к президенту республики Серджо Маттарелле с тем, чтобы подать официальное прошение.

Глава государства, вероятнее всего, поручит Конте продолжать исполнение обязанностей, передаёт РИА Новости.

Ранее ушедший в отставку премьер-министр Италии Джузеппе Конте, которому президент поручил сформировать Совет министров, согласился опять возглавить правительство и представил его новый состав. Церемония принесения присяги нового Совета министров состоялась 6 сентября 2019 года.

Политический кризис в Италии начался 8 августа 2019 года. Тогда вице-премьер и глава МВД Маттео Сальвини заявил премьер-министру Джузеппе Конте о распаде правящей коалиции. На следующий день он уже обозначил необходимость досрочных выборов, а его партия объявила о намерении внести на рассмотрение верхней палаты парламента резолюцию о недоверии премьеру, писал NEWS.ru.