Источник: переговоры России и Украины могут перенести из Беловежской пущи

Встреча российской и украинской делегаций, запланированная на 3 марта в Беловежской пуще, может быть перенесена. Решение об этом пока не принято, передаёт РИА Новости со ссылкой на источник в дипломатических кругах.

Собеседник агентства добавил , что точных данных нет не только о новом месте, но и о времени переговоров.

О том, что встреча может состояться в другом месте, ранее заявлял представитель украинской делегации Давид Арахамия.

Переговоры действительно будут, но место другое. Все подробности будут позже, — написал Арахмия в Facebook.

В то же время политолог Юрий Воскресенский, близкий к организаторам встречи, заявил Sputnik Беларусь, что встреча состоится без изменений и переносов.

Украинская сторона уже находится в Польше и согласовывает точное место своего прибытия в Беларусь. По моей информации, в составе украинской делегации могут быть изменения, — сказал он.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов к проведению второго раунда переговоров с Россией, но не к принятию ультиматумов. По его словам, на настоящий момент неизвестно, когда состоится второй раунд переговоров с российскими делегатами.

В понедельник, 28 февраля, прошли переговоры делегаций России и Украины. Российскую сторону возглавлял помощник президента Владимир Мединский. Он сообщил, что представители Украины и РФ нашли некоторые точки, по которым можно прогнозировать общие позиции.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на переговорах с РФ «пока нет результата», который хотел бы получить Киев. Он рассказал, что руководство страны продолжит работу над переговорным процессом.