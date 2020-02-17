https://static.news.ru/photo/c45b1be2-5168-11ea-aa4b-fa163e074e61_660.jpg Пётр Павленский Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Члены правящей партии Франции «Вперёд, республика!» предложили выдворить из страны российского художника Петра Павленского, который оказался в центре скандала.

Депутат от департамента Эр Брюно Кестель считает, что Павленский должен быть лишён политического убежища. Как сообщает радиостанция «Франс-энфо», выдворить человека из страны возможно, если он совершил преступление против человечности, военное преступление, действия, противоречащие принципам ООН, или преступление за пределами страны, которая предоставила убежище. Действия Петра Павленского не подходят под эти критерии.

Существует понятие «внутренних» причин, по которому французские власти могут аннулировать решение по предоставлению политического убежища. Это происходит, если человек представляет угрозу для общества: он осуждён за тяжкие преступления, в том числе терроризм, на срок не менее десяти лет тюрьмы, напоминают журналисты.

Художник-акционист Пётр Павленский опубликовал видеозапись интимного содержания с кандидатом в мэры Парижа Бенжаменом Гриво от правящей партии «Вперёд, республика!». Гриво был вынужден снять свою кандидатуру с выборов.

Павленского задержали в субботу, 15 февраля. Его подозревают в проявлении насилия с применением оружия 31 декабря 2019 года. Также акциониста допросили по делу Гриво.

Как писал NEWS.ru, под стражу взяли подругу Павленского. Она получила от художника видео с предполагаемым участием Гриво.