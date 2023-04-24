Храм преподобного Иова Почаевского сгорел на Украине Храм УПЦ в Черновицкой области сгорел в результате поджога

Фото: orthobuk/t.me

Пожар в храме в честь преподобного Иова Почаевского канонической Украинской православной церкви

Ночью в Черновицкой области подожгли храм канонической Украинской православной церкви, сообщили в Telegram-канале Черновицко-Буковинской епархии УПЦ. Поджигатели действовали профессионально и не оставили шансов спасти святилище.

Подожгли храм этой ночью профессионально, без шансов на спасение, — сообщили в УПЦ.

Информацию о поджоге храма преподобного Иова Почаевского в селе Милиево подтвердили в полиции, отметили в УПЦ. Подозреваемого уже задержали, им оказался 34-летний житель села Испас.

Опубликовано видео с кадрами пожара. Очевидцы запечатлели полыхающий храм, когда уже практически весь собор был охвачен пламенем. На записи видно, как человек в одиночку тушит пожар водой из шланга, при этом на месте нет ни одной пожарной машины.

С начала месяца это уже не первый случай поджога храма канонической УПЦ. Ранее так же сгорела церковь в селе Новополтавка Николаевской области. Перед этим, в конце марта, в Тернопольской области в селе Кордышев сожгли храм Покрова Пресвятой Богородицы.

22 апреля сторонники раскольнической ПЦУ ворвались в Покровский храм в селе Требухов Киевской области. УПЦ обвинила группировку отступников в надругательстве над Библией и другой церковной литературой, которую кощунники вынесли из храма, назвав мусором.