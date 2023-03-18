Ходят голышом и учат сексу в спецшколе: где в Европе самые свободные нравы В Германии женщинам разрешили плавать без верхней части купальника «наравне с мужчинами». Чем еще удивляют европейцы

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Женщины в немецком городе Кёльн с 1 апреля 2023 года смогут появляться в общественных бассейнах без верхней части купальников. Как сообщает местная газета Kölner Stadt-Anzeiger, такое решение принял городской совет, ссылаясь на «развитие общественных нравов». О том, где в Европе царят самые раскрепощенные нравы, — в материале NEWS.ru.

Германия: можно поплавать топлес

Новость о том, что жительницы Кёльна смогут плавать в городских бассейнах топлес, газета поместила под рубрикой «Чувство стыда и угроза расправ». До сих пор попытки местных женщин нырнуть без верха нередко встречали непонимание. Власти Кёльна взяли пример со столицы, которая выдала аналогичное разрешение 8 марта.

Плавание с обнаженным торсом впредь должно быть возможным для лиц женского пола наравне с мужчинами, — говорится в постановлении Управления по справедливости, разнообразию и противодействию дискриминации сената Берлина.

Решение совпало с Международным женским днем, но не было добровольным подарком берлинским женщинам. Как сообщает газета Süddeutsche Zeitung, сенату пришлось исполнить вердикт суда в ответ на иск 33-летней пловчихи. В декабре 2022 года она подала жалобу на дирекцию общественного бассейна в Берлине, куда ее категорически отказывались пускать без верхней части купальника.

Как признают СМИ, Германия выступает бесспорным пионером «культуры свободного тела» (Freikörperkultur). Её натуристские пляжи славятся на всю Европу, а в немецких банях (как и в финских) традиции совместного мытья мужчин и женщин существуют с конца XIX века. Однако последняя инициатива властей Берлина и Кёльна — все равно революционный шаг: впервые женщинам позволено обнажаться в общедоступных бассейнах.

Это решение создает равные права для всех берлинцев, будь то мужчины, женщины или небинарные люди. А также оно создает правовую определенность для персонала в банях, — заявила глава Управления берлинского сената Дорис Либшер.

Великобритания: голышом на свежем воздухе

В Великобритании также есть привлекательные места для сторонников свободного образа жизни. Правда, до немецких вольностей англичане в целом пока не раскрепостились. Зато пляж в графстве Дорсет на юге Англии знаменит с 2007 года как место проведения ежегодных общеевропейских нудистских фестивалей Nudefest, на которых участники ходят голышом.

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Под нудистский пляж это место было выделено еще в 1984 году, но до 2007 года там любители ходить без одежд собирались стихийно, пока его не облюбовало движение British Naturism.

По данным издания Bristol Live, съезды голых людей в Дорсете являются самыми массовыми в Британии и, вероятно, в мире.

Число наших участников возрастает с каждым летом, и мы рады тому, что всё больше британцев проникаются пониманием, что чопорные викторианские взгляды на жизнь давно ушли в прошлое, — говорит представитель движения британских натуристов Эндрю Уэлч.

Швеция: секс-игрушки в отелях

«Отелями для взрослых» сейчас никого не удивишь. Однако бутик-отель Berns в старой части Стокгольма прославился тем, что в его номерах наборы секс-игрушек и различных фетиш-вещиц вроде наручников предоставляются по умолчанию — как зубные щетки, шампуни или чай с кофе.

Впрочем, если гостям Berns такой антураж не понравится, персонал очистит номер от предметов, оскорбляющих нравственность. Некоторые постояльцы, которые были не в курсе степени либерализма администрации гостиницы, оказывались шокированы. Директору отеля Андреасу Л’Эстраде однажды пришлось даже давать объяснения полиции.

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В сексе нет ничего плохого. И мы хотим показать наше позитивное отношение к сексу. Мы никоим образом не пытаемся таким образом завлечь в наш отель проституток с их клиентами, — оправдывается директор.

Интересно, что на сайте 4-звездочной гостиницы в описании услуг, которые она предоставляет гостям, про секс-игрушки не говорится ни слова.

Испания: натуристский «заповедник»

На Пиренеях нравы местами еще свободнее, чем в Берлине или Кёльне. Если в немецких городах женщинам дозволено появляться в обществе только без верхней части бикини, то власти испанского городка Альмерия выделили всю его территорию под натуристский «заповедник».

Ходить здесь абсолютно голыми разрешается и женщинам, и мужчинам. И не просто разрешается — это является обязательным требованием для допуска туда всех, кто посетит городок. Такое требование легко объяснимо: Альмерия почти целиком является частной территорией натуристского клуба Vera Playa Club.

Многие посетители Альмерии жалуются, что в городке царят нравы, выходящие далеко за границы дозволенного в среде натуристов.

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Всё было хорошо, и жилье, и еда, и пляж, — пишет одна британская семейная пара, — до того момента, пока в соседний номер не завалилась толпа мужчин и женщин, которые всю ночь громко занимались сексом. И так продолжалось все пять дней, что мы были в Альмерии. Надо было заранее предупреждать, что Vera Playa — это не клуб для натуристов, а место для групповых оргий!

Ну, а испанская Ибица давно стала синонимом свободы нравов на грани дозволенного.

Швейцария: секс по кредитной карте

Альпийская конфедерация стала первой страной в Европе, где была легализована проституция — в 1942 году. По статистике национального профсоюза проституток Procore, местные работницы сектора сексуальных услуг — их официально зарегистрировано около 20 тысяч — обслуживают ежегодно около 350 тысяч клиентов (при населении страны 8,7 млн человек).

В Швейцарии торговля телом — такой же легальный бизнес, как, к примеру, торговля часами или шоколадом. Проститутки платят за свои услуги налог на добавленную стоимость в бюджет кантонов, а некоторые даже принимают для оплаты кредитные карты.

Многие из наших членов имеют не одно десятилетие опыта работы в сфере интимных услуг. Наши отделения есть во всех кантонах страны. Мы сотрудничаем с аналогичными организациями на международном уровне для обмена юридическим и практическим опытом, — утверждается на сайте секс-профсоюза.

Проституция в Швейцарии — занятие, не несущее для его работниц общественного порицания. Среди доноров профсоюза Procore числятся администрация кантона Во, Национальный фонд лотерей, Министерство здравоохранения и даже МВД республики.

Нидерланды: самый знаменитый «квартал красных фонарей»

Амстердамский «квартал красных фонарей» De Wallen знаменит на весь мир. Он является такой же местной достопримечательностью, как голландский сыр. Там официально зарегистрировано 250 заведений, оказывающих интимные услуги.

Фото: shutterstock «Квартал красных фонарей» De Wallen

В прошлом году мэрия Амстердама запустила проект создания «многофункционального эротического центра» на новом месте. Но инициатива забуксовала из-за протестов как самих проституток, так и местных жителей. Первые не хотят переезжать с исторического места, вторые не желают, чтобы это место перенесли к ним по соседству.

В портовых районах, предлагаемых для размещения нового эротического центра, практически нет туристов. А деловой центр города для этих целей не подходит потому, что после шести часов вечера там не остается ни одной живой души. Поэтому нас не устраивает ни один из предлагаемых вариантов переезда, — говорит одна из работниц в De Wallen.

В мире достаточно много стран, где проституция узаконена, но только в Нидерландах сексуальные работницы официально признаны одним из видов социального сервиса. Здесь в 1992 годы был принят закон, согласно которому правительство выплачивает пособие в размере 40 евро людям с ограниченными возможностями, чтобы они раз в месяц могли реализовать свое право на секс, недоступный им бесплатно.

Австрия: домашнее задание по сексу

Австрия, родина психоанализа, и в XXI веке верна заветам Фрейда. В этой стране существует весьма специфическое «учебное заведение» — колледж секса, где студентов обучают всем премудростям этого занятия.

Колледж — официально он именуется Международный колледж прикладного секса (AISOS) — позиционирует себя как серьезное учебное заведение и выдает своим выпускникам дипломы, подтверждающие получение интимных знаний.

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По словам основательницы AISOS, шведки Ильвы-Марии Томпсон, к ней в Вену приезжают обучаться студенты со всего мира.

Люди постоянно совершенствуют свой ум, свои мускулы, занимаются фитнесом. Но много ли внимания вы уделяете тому, что на самом деле важнее всего, — как быть классным любовником? Мы обучаем тому, как давать своему партнеру максимум наслаждения в постели и как его получать по максимуму, — рассказывает Томпсон.

Студентам дают домашние задания и устраивают практические работы в классах. Отдельно упоминается, что средства индивидуальной защиты предоставляются заведением в счет стоимости обучения. Стоимость курса составляет 1500 евро.

Ирландия: страна, где секса нет

В Ирландии, напротив, до сих пор сохраняются нравы средневекового пуританства. Конечно, далеко не все ирландцы перед занятиями сексом сверяются с церковным календарем, но влияние католической традиции здесь одно из самых сильных в Европе, особенно в отдаленных уголках вроде островка Инис-Бигил. Антрополог из США Джон Коуэн Мессенджер в своей работе «Секс и репрессии в Ирландии» (2016) отмечает, что местные жители испытывают «парализующий страх наготы».

Ученый пишет, что сама тема секса там находится под строжайшим запретом. И даже семейные пары стесняются обсуждать интимные вопросы между собой, не говоря уже о каких-то публичных проявлениях любви. Муж и жена обычно решаются на близость только в полной темноте и не снимая одежды (вид обнаженного тела они считают греховным).

По наблюдениям Мессенджера, многие ирландцы еще в 1960-х годах, когда в западном мире бушевала сексуальная революция, мыли только ноги, лицо и руки, чтобы никто случайно не увидел их голыми. Страх наготы у них настолько силен, что многие пуритане, заболев, предпочитали страдать, но не позволяли врачам их осматривать.

Радикальный сексуальный консерватизм не является здоровым. Те, кому повезло, просто имели дело со скукой в спальне, а те, кому нет, столкнулись с неприятными последствиями для тела и разума, — говорит Месенджер.

Антрополог отмечает, что ирландцы зачастую относятся к сексу как к обязанности, которую нужно «вытерпеть» (точно как в романе Оруэлла «1984», где секс описывается как «партийный долг»). Как при таких ограничениях пуританская община Ирландии до сих пор не вымерла, остается загадкой.