Сексолог объяснила, почему не нужно желать женщинам любви на 8 Марта Сексолог Миллер: мужчины не должны желать женщинам любви на 8 Марта, ведь именно они должны давать это чувство

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Мужчинам не стоит желать женщинам любви на 8 Марта, ведь это довольно опрометчивая история, таким мнением с NEWS.ru поделилась сексолог Александра Миллер. По ее словам, такие пожелания часто звучат от тех, кто сам является потенциальным поклонником дамы. Следовательно, он и должен дарить ту самую любовь.

Желать любви женщине на 8 Марта — абсолютно опрометчивая история. По незнанию, неумению мужчины часто говорят глупости и банальности, которые выглядят таким образом — он желает счастья или любви, несмотря на то, что именно он является потенциальным поклонником, который и должен дарить эту любовь. Лучше обходить такие моменты, — заметила сексолог.

Миллер добавила, что чаще всего в такие «нечуткие» ситуации попадают школьники и люди, которые не особо углубляются в тему взаимоотношений.

Ранее психолог Софья Сулим заявила, что Международный женский день следует использовать для укрепления отношений между партнерами. Специалист призвала мужчин 8 Марта организовать свидание и сводить свою пару в любимый ресторан, кафе или в кино.

Она отметила, что в подарке на праздник важную роль играет его эмоциональный компонент и эффект сюрприза. Эксперт пояснила, что это поможет вызвать в женщине теплые чувства.