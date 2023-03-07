Психолог посоветовала использовать 8 Марта для укрепления отношений Психолог Сулим: 8 Марта следует использовать для укрепления отношений между партнерами

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Международный женский день следует использовать для укрепления отношений между партнерами, рассказала РИАМО психолог Софья Сулим. Она призвала мужчин 8 Марта организовать свидание и сводить свою пару в любимый ресторан, кафе или в кино. Она отметила, что в подарке на праздник важную роль играет его эмоциональный компонент и эффект сюрприза. Эксперт пояснила, что это поможет вызвать в женщине теплые чувства.

Важную роль играют эмоциональный компонент, эффект сюрприза, красивая упаковка, так как это поможет вызывать теплые чувства. Лучше в качестве подарка выбрать что-то понятное, привычное, сводить в любимый ресторан, кафе или в кино — это можно взять за основу, — отметила Сулим.

Психолог посоветовала вспомнить, какие свидания были наиболее удачными, и взять их за основу, при этом добавив туда новизну. Она отметила, что эмоциональный компонент отношений усиливается, когда партнеры переживают что-то новое. Эксперт заключила, что в 8 Марта является хорошим поводом укрепить душевную связь между партнерами и дать женщине ощутить внимание.

Сексолог Александра Миллер ранее заявила, что мужчины не должны стесняться уточнить у женщины, что ей подарить на 8 Марта — какие цветы, драгоценности или парфюм, иначе можно «провалиться». Эксперт также призвала не делать сюрприз возлюбленным в виде предметов быта.