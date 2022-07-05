Голые и позитивные: в Британии идет первый после ковида фестиваль нудистов Натуристы в Британии не только сами ходят голыми, но и продают билеты вуайеристам, желающим на них посмотреть

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Фестиваль нудистской (или, как её еще называют, натуристской) культуры открылся в понедельник в британском графстве Дорсет впервые после того, как пандемические ограничения вынудили его организаторов отказаться от проведения этих мероприятий два лета подряд. На протяжении недели сотни приверженцев натуристского образа жизни будут «сливаться с природой», демонстрируя себе и друг другу, что свобода духа начинается со свободы тела.

Голые женщины и мужчины толпами съезжаются каждое лето в Дорсет начиная с 2007 года — тогда британские нудисты решили перевести своё до тех пор стихийное движение в организованное русло. Выбор пал на Дорсет в основном потому, что это графство расположено на южном побережье Англии и предлагает наиболее благоприятные природные условия для того, чтобы желающие купаться и загорать голышом могли это делать максимально комфортно. В качестве «резервации» для голого отдыха это место было выделено еще в 1984 году, но до 2007 года оно функционировало исключительно стихийно, пока его не облюбовало движение British Naturism.

Голые и позитивные

Далеко не все жители Дорсета разделяют натуристский подход к времяпрепровождению на природе, однако все они согласны с тем, что нудистские фестивали принесли их графству неслыханную популярность (и, как приятное приложение, приток денег). По данным местного издания Bristol Live, съезды голых людей в Дорсете, известные как Nudefest, являются самыми массовыми в Британии, а может быть, и в мире.

Nudefest является важным событием для всех натуристов. Все его мероприятия, конечно, интересны и сами по себе. Но всё же главной целью наших фестивалей служит поддержание связей внутри нашего сообщества и утверждение позитивного отношения к собственному телу, — говорит организатор фестивалей Марк Уолш.

Фото: Shutterstock Нудистский пляж

В этом году — возможно, из-за того, что участники Nudefest за два прошлых лета измучились от необходимости носить одежду (а еще и медицинские маски) — нынешний фестиваль на пляже Нолл-бич близ деревеньки Лангпорт забит различными мероприятиями под завязку, начиная от конкурсов караоке и цирковых выступлений и заканчивая гонками на надувных кругах по мокрой поверхности и занятиями йогой.

Практически все такие активности легко можно осуществлять и одетыми, но для натуристов это звучит как пещерный консерватизм. Самые идейные среди них даже изобрели презрительный термин «текстильщики» для тех странных людей, которые лезут в воду в трусах и топах, а затем часами сушат мокрые тряпки на собственном теле.

До прямых конфликтов между натуристами и «текстильщиками» пока вроде бы не доходило — не в последнюю очередь потому, что нудисты, как правило, не стремятся афишировать места своего отдыха и выбирают для этого труднодоступные места. До того же Нолл-бич от ближайшей остановки общественного транспорта идти около получаса, а подъезд на машинах к пляжу запрещен, так как он расположен на территории национального парка. Поэтому чужие здесь не ходят. Однако тот же Нолл-бич полиция патрулирует по периметру — как раз на случай, если между его «законными обитателями» и посторонними возникнут какие-либо конфликты. До сих пор ничего такого не происходило, однако береженого Бог бережет...

Но пропагандируют свой образ жизни натуристы с гордостью, присущей обычно тем людям, которые испытали что-то недоступное для большинства «обычных» людей.

Число наших участников возрастает с каждым летом, и мы рады тому, что всё больше британцев проникаются пониманием, что чопорные викторианские взгляды на жизнь давно ушли в прошлое, — говорит представитель движения британских натуристов Эндрю Уелч.

Его слова подтверждаются тем, что на этой неделе на Нолл-бич только в первый день фестиваля приехало на 500 человек больше, чем было на последнем перед пандемией Nudefest.

Стриптиз во имя науки

Одним из краеугольных камней идеологии натуризма является вера в то, что идеального тела в природе не существует и поэтому любое достойно уважения, будь оно чрезмерно тощее или излишне ожиревшее.

Такую точку зрения разделяют далеко не все даже в профессиональной среде физиологов и диетологов, где уверены, что у человеческого организма всё-таки есть определенные параметры, выходить за рамки которых, будь то в верхнюю или нижнюю сторону, не полезно для здоровья. Тем не менее спонсором Nudefest в нынешнем году выступил британский Фонд здорового сердца (BHF) — организация, финансирующая исследования в области кардиологии и сердечно-сосудистых заболеваний.

Фото: Shutterstock Люди на нудистском пляже

Организаторы этого благотворительного фонда используют увлечение натуризмом для того, чтобы привлечь его сторонников к сбору средств на свои исследования. В июле BHF анонсировал собственное мероприятие под юмористическим названием British Skinny Dip (что-то вроде «ныряния костлявых»).

С этой целью BHF намерен продавать входные билеты на нудистские пляжи по всей стране для «текстильщиков» — тех, кто сам раздеваться не собирается, но с удовольствием заплатит несколько фунтов за возможность посмотреть, как это делают другие. Что количество вуайеристов на порядки превышает число натуристов — это факт, который никем не подвергается сомнению.

Дни викторианской чопорности канули в Лету! Ушел в прошлое стыд за собственное тело. Снимайте трусы и лифчики, будьте свободными!— призывают британцев саморазоблачиться организаторы Skinny Dip.

Фонд также призывает всех желающих «нудить» в том числе и в общественных водоёмах, не обозначенных как нудистские пляжи. Наверняка призыв услышат многие эксгибиционисты, а вот как на такой способ фандрайзинга посмотрит местная полиция, BHF умалчивает.

Затея с коммерциализацией натуризма, даже предпринимаемая с благотворительными целями, тем не менее выглядит противоречащей самому духу этого движения, усомнился в разговоре с NEWS.ru организатор натуристского клуба в Санкт-Петербурге Андрей Кудряшов.

Желание делать деньги из всего, конечно, типично для западного общества, и натуристы от него тоже не убереглись. Однако одно дело брать плату за пользование нудистскими пляжами для самих участников — это было бы сродни членскому взносу за участие в клубе. Но показывать себя за деньги публике, которая ценности движения не разделяет, — в этом есть что-то, простите, от зоопарка, где натуристы выступают в качестве животных. Поэтому лично для меня предложение, подобное тому, с каким обратились к натуристам в BHF, выглядит просто оскорбительно. Андрей Кудряшов активист клуба натуристов Санкт-Петербурга

Фото: Shutterstock

В России все пандемические ограничения официально отменяются с 15 июля. Впрочем, они никогда не мешали российским натуристам собираться на своих пляжах (и было немного смешно наблюдать группы купальщиков — голых, но в масках, или обнаженных людей, играющих в волейбол, и стоящего рядом голого продавца мороженого). Но можно ожидать, что официальное снятие запретов на массовые тусовки приведет к тому, что, как и в Британии, нынешним летом гораздо больше людей снимут перед купанием трусы в Серебряном Бору в Москве, в Дюнах в Санкт-Петербурге, в Симеизе в Крыму и повсюду, где водятся «боди-позитивные» люди.

Как писал в статье «О наготе» пионер движения натуристов в Крыму поэт Максимилиан Волошин, «русский дух чувствует себя только изнутри и совершенно не знает еще своей эпидермы. И в этой области вся стыдливость сосредоточивается на кожном покрове».