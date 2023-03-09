Школьник насиловал проституток после отказа от секса с ним Mash Iptash: девятиклассник из Казани насиловал проституток после отказа от секса с ним

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Девятиклассник из Казани насиловал проституток и угрожал избить их после отказа от секса с ним, сообщает Mash Iptash. По данным канала, работницы сферы интимных услуг отказывались спать с несовершеннолетним из-за возраста, от этого он приходил в ярость и применял насилие. Подросток был задержан сотрудниками полиции.

По информации Mash Iptash, последний подобный случай произошел в Казани 9 марта. Школьник вызвал себе на дом проститутку, та отказалась его ублажать. От злости он изнасиловал ее и пообещал избить. После того как девушке удалось выбраться из квартиры несовершеннолетнего, она и обратилась в полицию.

Позднее стало известно, что она была не единственной пострадавшей от действий подростка. Ранее с подобной жалобой в полицию обращалась другая сотрудница сферы интимных услуг. По факту произошедшего ведется проверка.

Ранее стало известно, что в Ростовской области пятерым подросткам, учащимся в школе, и одному выпускнику вынесли приговор по делу об изнасиловании 14-летней девочки. На протяжении пяти месяцев школьники вместе со старшим другом насиловали семиклассницу, угрожая распространить интимное видео, которое записали во время первого изнасилования.