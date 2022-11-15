Диснейленд красных фонарей: в Амстердаме ищут место для комфортного секса Амстердамские власти предлагают создать в городе мегацентр сексуальных утех вместо разрозненных «точек». А жрицы любви против

Фото: Shutterstock

Власти Амстердама обнародовали проект, который вполне соответствует имиджу «самого свободного города мира». Мэрия предложила всем желающим бизнесменам выкупить знаменитый «квартал красных фонарей» и произвести его апгрейд, сохранив при этом «функциональное назначение» этой территории. Однако подобной модернизации активно воспротивились местные жители, и сейчас в экономической столице Нидерландов развернулась борьба между девелоперами и горожанами за судьбу новых «рабочих мест» в индустрии взрослых развлечений.

Маленький, но всемирно знаменитый район Амстердама, носящий официальное название De Wallen, а неофициальное — Rosse Burt (оба словосочетания означают «красные фонари»), не является чем-то исключительным для многих западных мегаполисов. Хотя на самом деле никаких красных фонарей там давно нет, это название стало нарицательным для районов по всему миру, где сосредоточены музеи, рестораны, театры и заведения, оказывающие, так сказать, сопутствующие услуги с пометкой 18+. Сопутствующим услугам, в свою очередь, неизбежно сопутствуют высокий уровень уличной преступности, антисанитария, круглосуточный шум — в общем, никто из добропорядочных граждан не хочет жить в соседстве с районом, где туристов и проституток больше, чем людей.

Власти в разных городах пытаются решать проблему туристической перенаселенности разными методами. В Венеции, например, с будущего года будет введена плата для нерезидентов за сам факт въезда в город каналов и мостов. В Амстердаме муниципалитет видит решение проблемы путем создания своеобразного Диснейленда для взрослых развлечений, тем самым убрав толпы праздношатающихся приезжих с центральных улиц. Таковых, по оценкам муниципалитета, набирается порядка 200 тысяч в год (но какая часть из них посещает Амстердам целенаправленно ради того, чтобы воспользоваться секс-сервисом либо покурить «травку», точных данных нет).

Фото: Shutterstock

По заказу мэра Амстердама Фемке Халсемы архитекторы нарисовали проект здания, которое напоминает современный офисный центр, с той только разницей, что внутри строения предусмотрено размещение баров, ресторанов, салонов красоты, а также вишенка на торте — сотня гостиничных «номеров на час». Это число показывает, что заказчик проекта современного Rosse Burt предвидит снижение наплыва посетителей «Диснейленда красных фонарей» по сравнению с тем, какой наблюдается сегодня, когда клиентам не надо ехать к черту на рога ради 60-минутного (а иногда и меньше) удовольствия. Кроме того, в Rosse Burt практикуются экскурсии по тамошним «точкам» (без иммерсивной составляющей) за €30, а в новопостроенном «секс-центре» туристам будет просто нечего смотреть, в отличие от борделя с десятивековой историей.

После почти полного исчезновения феномена секс-туризма в результате пандемии коронавируса эта индустрия к 2022 году полностью восстановилась. На сегодня в одном только крошечном Red Lights District вокруг церкви De Oude Kerk, который можно обойти по периметру за полчаса, официально зарегистрировано 250 заведений, оказывающих «взрослые» услуги.

Мэрия предложила восемь локаций для строительства этого комплекса, как в сердце делового центра Амстердама, так и на окраинах в соседстве с портовыми кранами и причалами для танкеров.

Фемке Халсема говорит, что предложение переселить «квартал красных фонарей» в современную новостройку вызвано заботой об улучшении условий труда проституток и эротических массажисток (часто это одни и те же работницы). Она доказывает, что в современном здании секс-работницам будет работать комфортнее и безопаснее, а разного рода криминальным элементам там окажется затруднительно вести свои темные дела (в подобном бизнесе это в основном рэкет, торговля наркотиками, а также предложение посетителям «девочек» в обход кассовых аппаратов).

Я думаю, будет вполне возможно создать эротический центр, в котором будут предлагаться услуги более высокого уровня, чем они предлагаются в нынешних таких заведениях, и где работающие там женщины будут чувствовать себя более защищенными от разного рода криминала, — рекламирует свой проект Фемке Халсема.

Однако благие намерения властей вызвали яростное сопротивление со всех сторон. Размещению «секс-центра» в окружении офисов банков и страховых фирм воспротивились их сотрудники, которых «запретные» (на самом деле нет) развлечения будут отвлекать от составления аналитических отчетов. Активисты в нескольких районах города уже забросали мэрию петициями с требованиями разместить «секс-бизнес-центр» где угодно, кроме их района.

Фото: Shutterstock

Против переезда из исторического центра в портовый район выступают и сами работницы секс-индустрии, которым придется ездить на работу и с работы к амстердамскому чёрту на кулички. Кроме того, владельцы «взрослых» бизнесов опасаются, что релокация таких заведений на индустриальные окраины приведет к сокращению потока клиентов и, соответственно, к снижению доходов.

В портовых районах, предлагаемых для размещения нового эротического центра, практически нет туристов, а деловой центр города для этих целей не подходит потому, что после 6 часов вечера там не остается ни одной живой души. Поэтому нас не устраивает ни один из предлагаемых вариантов переезда, — жалуется одна из представительниц эротического профсоюза.

Нежелание амстердамцев видеть «эротический центр» по соседству со своим домом сама мэр объясняет их предрассудками и стереотипами. Она верит в то, что такой проект должны поддержать правозащитники и, разумеется, сами работницы голландского секспрома, если и тем и другим доходчиво разъяснить все преимущества переезда. Но пока же, согласно опросу, проведенному профсоюзом секс-работников Нидерландов, 90% из них не хотят покидать свои привычные рабочие места в Старом городе.

Затеянное в Амстердаме новоселье для обитателей района красных фонарей является действительно сложной задачей для властей города, потому что экономическая целесообразность резонирования городской среды не всегда совпадает с социокультурной задачей такого проекта, рассказал NEWS.ru урбанист Павел Жбанов.

Социокультурное перепрограммирование любой застройки — задача не из легких, особенно когда это касается застройки, в которой уже сложились те или иные культурные традиции. В демократических обществах судьбу таких «спорных» городских территорий решают путем так называемого соучастного проектирования — то есть когда облик данного квартала или района решают, учитывая пожелания в первую очередь их жителей, затем — работающих там людей, даже если это работники секс-услуг. И только в последнюю очередь принимаются во внимание взгляды городских властей на то, как этот район должен выглядеть в будущем. Понятие «район» — это не административные границы на карте, это люди, которые там живут и работают. Иными словами, экономика города должна работать на комфорт его жителей, на развитие человеческого капитала, а не наоборот — когда жители должны жертвовать своим комфортом ради реализации каких-то проектов городских властей, даже если они затеваются якобы в их интересах. Павел Жбанов директор Института строительства и ЖКХ при НИУ ВШЭ

Фото: Shutterstock

В Нидерландах проституция узаконена на государственном уровне, поэтому власти не могут не считаться с интересами членов этой «профессиональной группы», оформленных как самозанятые предприниматели. Ведь они официально арендуют свои «прилавки» и платят налоги. Слова Павла Жбанова про «сложившуюся социокультурную традицию» к амстердамскому «кварталу красных фонарей» можно отнести в полной мере, ведь De Wallen — ровесник самого города, возникшего в Х веке. Недаром стоящая в его сердце церковь так и называется — Старая (De Oude). В странном соседстве с храмом Божьим здесь располагаются не только бордели, но музей секса, музей эротики, музей проституции — такой вот мультитематический район.

Амстердам не единственный город в Нидерландах, где власти не могут найти общий язык с проститутками. В 2013 году в городе Утрехт власти ликвидировали плавучие публичные дома, размещавшиеся на прогулочных судах, но не предложили их 162 работницам никаких новых мест взамен. Это привело к многомесячному противостоянию, в течение которого проститутки превратили свои корабли в сквоты, отказываясь их покидать. В итоге тогдашний мэр города Алейд Вольфсен пошел на попятную и выделил представительницам древнейшей профессии «рабочие помещения» на берегу.