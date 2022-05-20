«Уникальный опыт»: Ходаковский об «Азовстали» Командир батальона «Восток» Ходаковский назвал «Азовсталь» «уникальным опытом» в военной истории

Александр Ходаковский / Фото Валентин Спринчак/ТАСС

«Азовсталь» — это уникальный опыт, подобных задач военная история последнего времени просто не знает, заявил командир донецкого батальона «Восток» Александр Ходаковский. По его словам, которые приводит KP.RU, навыки, полученные на данном объекте, можно применить и на других участках.

Бомбоубежища, коммуникации, ходы, которые тянулись через весь завод. Конечно, это всё упрощало им [нацбатальонам] задачу. В этом отношении «Азовсталь» — уникальный опыт, который может быть применен и на других участках, — сказал Ходаковский.

Он добавил, что крайне важно было «очистить территорию Мариуполя и развернуть высвободившиеся силы в направлении Западного фронта».

Накануне глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что металлургический комбинат «Азовсталь» в Мариуполе покинули более половины находившихся там украинских военных. По его словам, процесс сдачи в плен личного состава с территории предприятия продолжается.