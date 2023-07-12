ФРГ может выйти из проекта танкового завода в Польше Handelsblatt узнало о планах ФРГ выйти из проекта танкового завода в Польше

Фото: Axel Heimken/dpa/Global Look Press

Власти Германии планируют выйти из проекта по созданию завода для ремонта танков Leopard в Польше, сообщает Handelsblatt со ссылкой на собственные источники. По информации издания, причиной этому являются слишком завышенные ожидания Варшавы относительно платы за работу.

Правительство Германии выходит из соглашения с Польшей о ремонте украинских танков Leopard на польской территории, — говорится в сообщении.

По данным Der Spiegel, Польше и Германии не удалось согласовать итоговый договор из-за ряда противоречий. В частности, Варшава назначила стоимость за обслуживание одного танка в размере €100 тысяч. Берлин, в свою очередь, посчитал названную цену слишком высокой.

Планы по созданию завода в Польше ранее также комментировал премьер-министр республики Матеуш Моравецкий. Он считает, что предприятие не будет открыто из-за нехватки компонентов для ремонта танков Leopard. Соответствующую проблему он назвал главной.

Кроме прочего, существует ряд нерешенных вопросов как с польской, так и с немецкой стороны, уточнил он. По словам премьера, Варшава не может добиться от Берлина конкретных решений.