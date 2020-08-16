Хакеры атаковали связанную с немецкими властями службу перевозок

https://static.news.ru/photo/d63f1140-dfa9-11ea-a3ef-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Неизвестные киберпреступники атаковали сетевые ресурсы немецкой фирмы BwFuhrparkService GmBH. Организация, среди прочего, оказывает услуги перевозок депутатам Бундестага.

Об атаке хакеров сообщило издание Bild am Sonntag. Целью злоумышленников стали серверы служб перевозок, на которых фиксируются имена клиентов, личные и служебные адреса, дата и цель поездки. Представители фирмы уже связались с кабмином и парламентом и рассказали о произошедшем. Компания пока не может локализовать источник кибератаки, также до сих пор не установлено, какие данные удалось получить хакерам.

BwFuhrparkService GmBH принадлежит железнодорожному концерну Deutshce Bahn на 24,9% и Министерству обороны ФРГ на 75,1%. В 2019 году депутаты бундестага воспользовались услугами компании 142 тысячи раз.

В 2015 году хакеры атаковали сам парламент Германии. Как писал NEWS.ru, в мае 2020 года немецкая прокуратура объявила в международный розыск россиянина Дмитрия Бадина по подозрению в причастности к этому инциденту. Немецкие власти считают, что Бадин является членом хакерской группировки Fancy Bear, которую на Западе связывают с российскими силовиками.