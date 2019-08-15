https://static.news.ru/photo/6ad285dc-bf7e-11e9-ad37-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michael Zegers/imageBROKER.com/Global Look Press

Неизвестные киберпреступники совершили атаку на сайт Интегрированного справочника банковской отчётности (BIRD), принадлежащий Европейскому центральному банку (ЕЦБ). В результате хакеры смогли заполучить адреса электронной почты и другие контактные данные 281 подписчика на новостную рассылку BIRD.

ЕЦБ проводит оповещение пользователей, чья информация могла оказаться в руках злоумышленников. Последствия атаки были обнаружены во время регулярных работ.

Кроме того, хакеры смогли загрузить на сайт вредоносное программное обеспечение, которое помогает в фишинге. В связи с этим банк принял решение закрыть ресурс.

Внутренние системы регулятора и чувствительные к рынку данные затронуты не были, сообщается на сайте ЕЦБ.

Ранее News.ru писал, что порталы государственных органов власти Крыма подверглись массированной кибератаке, которая могла ограничить доступ к ним. Об этом сообщил глава Министерства внутренней политики, информации и связи республики Сергей Зырянов.