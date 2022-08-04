Тбилисский бар Dedaena Bar ввел входные визы для россиян, сообщается на сайте заведения. Уточняется, что для ее оформления нужно сначала заполнить анкету с политическими вопросами. В случае отказа в помещение попросту не пропустят. Каждый посетитель из России должен поставить галочку в графах: «Крым принадлежит Украине», «Абхазия и Цхинвалский регионы — это Грузия», «Слава Украине», а также осудить российскую спецоперацию и руководство страны.



Кроме того российские гости должны пообещать не разговаривать с персоналом на русском языке, не расплачиваться рублями и не вступать в политические споры. Администрация заведения сообщает, что подобные меры были введены из-за «некоторых плохих русских, которые плохо вели себя в баре».