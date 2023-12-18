Грунт под зданиями около затопленной станции метро в Киеве начал проседать

Фото: Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Грунт под зданиями, расположенными около затопленной станции метро Демеевская в Киеве, начал постепенно проседать, сообщает украинские информагентство УНИАН. По его данным, на асфальте также образовались трещины и ямы, сами постройки заметно деформировались. Однако представители киевской администрации отмечают, что критических изменений не зафиксировано.

Сотрудники Киевского метрополитена утверждают, что проседание грунта у Демеевской начало наблюдаться еще до закрытия самой станции. Специалисты установили усиленный контроль над данным участком, чтобы не допустить происшествий. Предполагается, что недавнее проседание связано с проведением работ по прокладыванию кабельных сетей. В настоящее время власти города продолжают наблюдать за ситуацией.

Администрация Киева закрыла сразу три станции метро в минувшую среду, 13 декабря. Поводом для этого послужило затопление отдельных участков тоннеля из-за его разгерметизации. В руководстве метро обвиняют в этом генерального подрядчика, не сделавшего гидроизоляцию, а также высокую активность реки Лыбидь, в пойме которой расположен тоннель. В свою очередь в администрации украинской столицы обвиняют в случившемся бывшего президента республики Виктора Януковича.