https://static.news.ru/photo/10a200fc-20b2-11ea-8307-fa163e074e61_660.jpg Фото: face to face/Global Look Press

Экоактивистку Грету Тунберг удивило то, что СМИ гораздо больше заинтересовала её поездка на поезде Deutsche Bahn, чем провал переговоров по климату (COP25) в Мадриде.

Накануне она опубликовала в соцсетях фото, на котором запечатлена сидящей на полу вагона в поезде. Пользователи прониклись сочувствием к активистке и начали упрекать Deutsche Bahn в переполненности поездов, их отмене и опоздании. В ответ компания указала, что у Тунберг был билет в первом классе, включающий все дополнительные услуги для пассажиров.

Активистка решила окончательно прояснить ситуацию и привела в Twitter запись немецкой журналистки Александры Урисман Отто, которая ехала с ней.

Иногда удачно, что путешествуешь с журналистами, которые могут подтвердить историю, — написала она.

По словам Отто, она вместе с активисткой сидела на полу в двух поездах. Тунберг смогла занять своё место после станции Гёттинген. К посту журналистка прикрепила видеоролик одного из шведских изданий с сидящей на полу вагона Тунберг.

Media surprisingly seems to be more interested in a teenagers train travels than the fact that #COP25 failed.

But since conspiracy theories are running high, here is what happened.

Sometimes it’s lucky that you are traveling with journalists who can confirm the story... https://t.co/Fz0MZavrdH — Greta Thunberg (@GretaThunberg) 16 декабря 2019 г.

Ранее NEWS.ru писал, что активистке пришлось извиняться за призыв ставить политиков «к стенке». Она пояснила, что неверно перевела на английский язык выражение со шведского, означающее «нести ответственность».