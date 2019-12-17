Фото: face to face/Global Look Press

Экоактивистку Грету Тунберг удивило то, что СМИ гораздо больше заинтересовала её поездка на поезде Deutsche Bahn, чем провал переговоров по климату (COP25) в Мадриде.

Накануне она опубликовала в соцсетях фото, на котором запечатлена сидящей на полу вагона в поезде. Пользователи прониклись сочувствием к активистке и начали упрекать Deutsche Bahn в переполненности поездов, их отмене и опоздании. В ответ компания указала, что у Тунберг был билет в первом классе, включающий все дополнительные услуги для пассажиров.

Активистка решила окончательно прояснить ситуацию и привела в Twitter запись немецкой журналистки Александры Урисман Отто, которая ехала с ней.

Иногда удачно, что путешествуешь с журналистами, которые могут подтвердить историю, — написала она.

По словам Отто, она вместе с активисткой сидела на полу в двух поездах. Тунберг смогла занять своё место после станции Гёттинген. К посту журналистка прикрепила видеоролик одного из шведских изданий с сидящей на полу вагона Тунберг.

Ранее NEWS.ru писал, что активистке пришлось извиняться за призыв ставить политиков «к стенке». Она пояснила, что неверно перевела на английский язык выражение со шведского, означающее «нести ответственность».

face to face/Global Look Press

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