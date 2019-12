Накануне она опубликовала в соцсетях фото, на котором запечатлена сидящей на полу вагона в поезде. Пользователи прониклись сочувствием к активистке и начали упрекать Deutsche Bahn в переполненности поездов, их отмене и опоздании. В ответ компания указала, что у Тунберг был билет в первом классе, включающий все дополнительные услуги для пассажиров.

Активистка решила окончательно прояснить ситуацию и привела в Twitter запись немецкой журналистки Александры Урисман Отто, которая ехала с ней.

По словам Отто, она вместе с активисткой сидела на полу в двух поездах. Тунберг смогла занять своё место после станции Гёттинген. К посту журналистка прикрепила видеоролик одного из шведских изданий с сидящей на полу вагона Тунберг.